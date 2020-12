E’ uno dei primi italiani nel Regno Unito ad aver ricevuto il vaccino anti-Covid Paolo Ciardelli, fisioterapista 28enne di Piacenza che da aprile dell’anno scorso lavora in un ospedale del centro di Londra, il St. Thomas. A comunicarlo, postando una foto che immortala l’iniezione, è lui stesso sul suo profilo Facebook: “Nove dicembre 2020, momento storico. Questo è il più bel regalo di Natale: per te e per me”.

Al 28enne è stata data la prima delle due dosi del vaccino Pfizer-BioNTech in quanto membro dello staff sanitario dell’ospedale inglese: “L’unico vero vaccino dichiarato sicuro – commenta Ciardelli in una video intervista rilasciata al quotidiano online “IlPiacenza.it” -. Tra 21 giorni mi inietteranno la seconda dose. Dopo sette giorni – prosegue – si dovrebbe raggiungere la tanto agognata immunità. Dunque tra la prima dose e la massima efficacia del vaccino passa circa un mese”.





“Spero cambino quindi le linee guida: mi hanno rilasciato il cartellino che attesta la mia vaccinazione, e desidero tornare in Italia dalla mia famiglia, tornare a viaggiare normalmente senza quarantene perché posso dimostrare di essere vaccinato e protetto”, aggiunge. Il 28enne dice di non aver avuto nessuna reazione allergica e nessun sintomo: “Sto benissimo”.