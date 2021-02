Incredibile in Florida, due donne si sono travestite da anziane per ricevere il vaccino per il Coronavirus.

Secondo quanto riporta “Notizie.it”, Si tratta di Olga Monroy-Ramirez e Martha Vivian Monroy, rispettivamente di 44 e 34 anni, che si sono recate al loro centro sanitario più vicino per ricevere il siero. In un primo momento sono riuscite ad aggirare le autorità sanitarie e a farsi iniettare la prima dose utilizzando tessere con i loro nomi originali e con una data di nascita modificata.





Al ritorno per la seconda dose però, sono state smascherate dopo aver analizzato le loro patenti di guida, anche se le due si erano ripresentate travestite. Le due donne dovranno ora aspettare il loro turno per avere somministrata la seconda dose, facendo quindi passare ben più delle tre settimane consigliate dalle case farmaceutiche tra un’iniezione e l’altra.