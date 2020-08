E’ in arrivo il nuovo decreto sull’emergenza Coronavirus, in vigore fino al 15 ottobre, che non consentirà un nuovo lockdown nazionale. E’ quanto chiarito in commissione alla Camera da un emendamento interpretativo del testo. Lo spiega il deputato Pd Stefano Ceccanti.

Il dl consente, comunque, di limitare gli spostamenti “in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico”. Ciò vuol dire che, afferma il costituzionalista, se dovesse rendersi necessario un nuovo lockdown nazionale, sarebbe necessario il varo di un nuovo decreto per dare copertura normativa all’eventuale dpcm.