Il Coronavirus continua a mietere vittime, non ce l’ha fatta il paziente 1 di Lucca, Marco Bonini sessantunenne, che dopo 7 mesi è deceduto per le conseguenze del virus. Secondo quanto riporta “Strettoweb.it” l’uomo era stato in terapia intensiva fino al 24 aprile, poi si era negativizzato, ma le conseguenze della degenza poi l’hanno portato alla morte. L’uomo era stato ricoverato dal 1 marzo e fu il primo contagiato a Lucca.