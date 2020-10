Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’emergenza Coronavirus: “Avremo oltre 700 positivi, ma il 90-95% è asintomatico. Quando abbiamo aperto l’Italia, quando abbiamo aperto le frontiere e abbiamo rimescolato il Paese, era inevitabile che la regione a maggiore densità abitativa avesse maggiori problemi. Il momento difficile del Covid-19 non è alle spalle, è ancora davanti a noi. Prepariamoci ad avere mesi, se le tendenze in corso si confermano, ancora più pesanti di quelli da gennaio a maggio”.