Nonostante anche in Russia si stiano preparando a combattere la guerra al coronavirus, non si arresta il ponte aereo con cui Putin invia aiuti al nostro Paese.Come riportato da “Tgcom24”, si tratta di migliaia di mascherine, tamponi, tute protettive per i sanitari ma soprattutto decine di preziosissimi ventilatori che sono fondamentali nelle terapie intensive.