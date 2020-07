Altri 30 positivi, in Trentino, dopo i 20 di mercoledì 22 luglio. A destare maggiore preoccupazione è la situazione a Rovereto, dopo il focolaio alla Bartolini (CLICCA QUI). Secondo quanto riferito dalla Provincia di Trento, per ciò che riguarda la Bartolini di Rovereto ci sono altri 24 casi positivi che si aggiungono ai 16 precedentemente comunicati, mentre sono in corso accertamenti per stabilire se ulteriori 4 positivi riscontrati nella stessa zona sono da ricondurre al medesimo focolaio. Ci sono inoltre altri 2 soggetti positivi a Rovereto che, secondo i primi accertamenti, non riguarderebbero invece il caso in questione. Un nuovo focolaio da Covid-19 è stato individuato all’interno di una casa residenza per anziani a Bologna. In tutto sono 21 le persone positive, 17 ospiti e 4 operatori sanitari, come spiega l’Ausl del capoluogo emiliano. Tra i casi di rientro invece si registrano due badanti tornate in pullman a Roma dalla Romania – tra i Paesi più colpiti nelle ultime settimane -, che portano a 12 sui 26 odierni nel Lazio gli infetti di ‘importazione’. Nuovo cluster anche in Molise: contagiati 7 venezuelani, 5 dei quali arrivati dalla Serbia. Tre turisti romani, che già da qualche giorno hanno lasciato Capri, sono risultati positivi al coronavirus. Sono 5 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Si tratta di 4 persone in provincia di Catania legati ai due cluster del capoluogo etneo e di Misterbianco