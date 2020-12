Una decisione, secondo quanto riporta “Repubblica.it”, che sicuramente farà discutere.

“Solo su prescrizione e non rimborsabile” potrà essere usata l’idrossiclorachina per la cura del Covid.





Il presidente della terza sezione del Consiglio di Stato Franco Frattini, estensore della sentenza di oltre trenta pagine Massimiliano Noccelli, ha dato il via libera all’uso del farmaco anche per la cura del Covid, anche se nel bugiardino questo utilizzo non è indicato.