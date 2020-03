La polstrada ha proceduto al controllo di un’auto in transito con a bordo 4 adulti e 2 minorenni (tutti stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale), noncuranti delle limitazioni imposte dalla emergenziale normativa sanitaria. Secondo quanto riportato da “corrierediragusa.it”, infatti, gli stessi, pur consapevoli delle note prescrizioni concernenti le limitazioni della circolazione delle persone fisiche, riferivano di essere in trasferta, da Vittoria (dove risiedono) a Ispica, per una visita di cortesia ad altra famiglia connazionale, recentemente colpita da un lutto. Sono dunque state contestate le sanzioni previste nei decreti recentemente emessi dal governo nazionale per la contingente emergenza sanitaria da covid 19.