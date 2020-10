Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l’uso di guanti”. Questa la risposta degli esperti alle domande di migliaia di insegnanti che si chiedevano in questi giorni come comportarsi col materiale di cancelleria e con i libri dei ragazzi. Il CTS, rispondendo ad un quesito del ministero dell’Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani.