L’ex presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, al telefono ai microfoni di “La Sicilia”, dalla Tunisia, commenta così l’idea di Musumeci di richiedere poteri speciali. Di seguito le sue parole: “E dopo che ha avuto i poteri speciali Musumeci che fa? Fa sparare al virus? Chiedendoli, tra l’altro, dimostra di non essere soddisfatto di quello che stanno facendo polizia e carabinieri, proprio coloro, che assieme ai sanitari, sono in prima linea, rischiando la propria vita e spesso sono i soli ad aiutare i più deboli chiusi in casa. Invece di invocare gli eserciti, il presidente Musumeci pensi a strumenti immediati per aiutare i poveri che stanno morendo di fame, gli anziani e i più fragili”. Musumeci cerca di chiarire la sua posizione cercando di spegnere sul nascere le polemiche: “Dopo 74 anni vogliamo solo fare chiarezza su un articolo del nostro Statuto e quindi di rango costituzionale, mai applicato perché privo delle norme di attuazione. Stiamo solo chiedendo formalmente allo Stato di dirci cosa pensa di farne. I siciliani se lo sono chiesti in questi giorni ed è giusto che sul tema si tolga finalmente ogni dubbio. Tutto qua”.