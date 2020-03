Moltissimi paesi per via dell’epidemia legata al Coronavirus hanno chiuso le frontiere. Questo ha fatto sì che chi era all’estero è rimasto bloccato. Tra questi una coppia di 30enni siciliani, Agostino Blando e la fidanzata Chiara Sapienza, bloccati nel Laos da settimane. La coppia, scrive “ANSA”, era partita il 17 febbraio scorso e avrebbero dovuto andare anche in Thailandia e Vietnam. «Arrivati nel Laos – dichiara Agostino – la situazione è precipitata. Noi italiani venivamo visti come untori e non parte più nessuno da ieri. Qui non c’è l’ambasciata italiana. Quella francese, alla quale abbiamo fatto riferimento, era super intasata e il console non ci ha ricevuto. Non ci sono tamponi, gli ospedali sono dei posti assurdi. Usciamo il meno possibile – aggiunge – e cuciniamo nel bollitore dell’albergo. Ci sono altri 50 italiani nella capitale. Siamo allo stremo, non so quanto possiamo resistere».