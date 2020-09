Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che proroga le misure anti-coronavirus fino al 7 ottobre.

Le novità sono poche: c’è la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali, con l’autocertificazione di chi viene da Paesi finora ‘off limits’ che attesti che si andrà a vivere da qualcuno con cui si ha «una stabile relazione affettiva». Resteranno chiusi stadi e discoteche. Restano in vigore le norme sulla mascherine, obbligatorie nei luoghi chiusi e all’aperto dove non si può mantenere il distanziamento, sul divieto di assembramento e il limite di capienza all’80 per cento per i trasporti pubblici. E’ allo studio infine un piano per ridurre l’uso del contante, possibile veicolo di contagio.