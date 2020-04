Cinquanta membri dell’equipaggio della portaerei francese Charles de Gaulle sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha reso noto il ministero della Difesa francese. “Dei 66 casi esaminati, 50 sono risultati positivi”, ha dichiarato il ministero in una nota, due giorni dopo aver dato notizia della presenza di una quarantina di casi sospetti. “Attualmente non vi è alcun deterioramento dello stato di salute dei marinai a bordo”, ha aggiunto il ministero. La portaerei nucleare si trova nell’Atlantico al largo del Portogallo ed era partita il 21 gennaio. Sarà a Tolone, sua base nel sud-est della Francia, tra meno di una settimana, qualche giorno prima rispetto al 23 aprile inizialmente previsto. Resta ancora un mistero il contagio: la nave non è stata in contatto con elementi esterni dal 15 marzo. “L’obiettivo è identificare la via di contaminazione e attuare il protocollo per limitare la diffusione del virus”, si legge ancora nella nota.