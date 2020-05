La Commissione nazionale sanitaria dell Cina ha annunciato 14 nuovi casi confermati di Covid-19 nel Paese, il numero più alto dal 28 aprile e in cui è compreso anche un nuovo caso a Wuhan, città nell’Hubei epicentro della pandemia, il primo da un mese a questa parte. Secondo i nuovi dati, l’aumento dei contagi è dovuto in maggior parte al cluster della città di Shulan, nella provincia nord-orientale di Jilin, dove si concentrano 11 delle 14 nuovi infezioni: si tratta di familiari e persone entrate in contatto con una donna risultata positiva ai test lo scorso 7 maggio.