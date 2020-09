Momenti di paura questa mattina nella sala d’aspetto di un patronato Cgil di Foggia. Verso le 10.30, infatti, una donna è stata presa a pugni in faccia da un uomo mentre era in fila per la consegna di alcuni documenti: a scatenare la violenza sarebbe stata la richiesta della vittima di indossare correttamente la mascherina. Secondo quanto riporta “fanpage.it”, la donna ha riportato diverse ferite al volto ed è stata trasportata al pronto soccorso da un’ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo è stato caricato nell’auto del 112 e accompagnato in caserma.