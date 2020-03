Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto sulla stretta anti-furbetti che introduce multe più salate per chi aggira le misure di contenimento del Coronavirus. Il Dpcm, come riporta “Ilmessaggero”, si basa sugli articoli 77 e 87 della Costituzione, quelli che prevedono l’adozione di un provvedimento provvisorio in casi straordinari di necessità e di urgenza. Verrà presentato pre la conversione alle Camere, appositamente convocate entro cinque giorni.