Seby Bellia è stato ucciso ad appena 45 anni dal coronavirus.

Secondo quanto riporta “Livesicilia.it”, si trattava di un medico in perfetta forma, un osteopata molto conosciuto, un ragazzo di Paternò che tutti conoscevano e amavano. «Questa emergenza sanitaria finirà – scrive il giornalista Anthony Distefano, compagno di banco di Seby Bellia – ma certe ferite non diverranno subito cicatrici. Se ne va il compagno di banco della Virgilio. Se ne vanno via le risate e la spensieratezza di un periodo che non era ancora adolescenza e che resta impresso, chissà perchè, molto più di altri anni. È tutto fin troppo ingiusto».