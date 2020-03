E’ in arrivo un nuovo decreto per tutti i lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza private. Ad annunciarlo è stato il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo a Circo Massimo su “Radio Capital”. «Ora stiamo scrivendo le nuove misure e sicuramente i 600 euro per le partite Iva saranno confermati, anzi è allo studio un aumento. Stiamo prevedendo un indennizzo per tutti, per coprire tutti i lavoratori». Lo scopo è quello di far sì che i soldi stanziati per gli italiani in risposta allo chock economico del coronavirus vengano erogati il prima possibile. «Stiamo prevedendo un indennizzo per tutti, e con l’Inps stiamo pensando a un procedimento velocizzato per far arrivare i soldi ai cittadini. Vogliamo farlo attraverso le banche, per chi ha un conto corrente o in contanti per chi non ce l’ha. Il decreto è stato emanato la scorsa settimana ho già firmato il riparto della Cassa integrazione tra le Regioni. Anche l’Inps sta semplificando le procedure per velocizzare l’erogazione e alle banche sto chiedendo di anticipare la cassa integrazione che poi verrà ripagata dall’Inps, ne sto parlando con l’Abi».