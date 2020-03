Sospetto caso di Coronavirus su un aereo che ieri sera è decollato da Palermo ed è atterrato, alle 21 circa, all’aeroporto di Lampedusa. Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, gli esami sono in corso su un lampedusano che stava rientrando dal Nord. A qualcuno dei viaggiatori, una volta sbarcati, è stato detto, dalle forze dell’ordine, di mettersi in isolamento volontario in attesa dell’arrivo dell’esito del tampone eseguiti all’abitante delle Pelagie.