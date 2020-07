In un articolo pubblicato su “MedicalFacts”, il noto virologo Roberto Burioni ha sottolineato: «Controllare l’epidemia semplicemente isolando i malati è una strategia perdente in partenza. Per questo è fondamentale, una volta identificato un positivo al Covid-19 impegnarsi nel tracciamento dei suoi contatti dei giorni precedenti, in modo da potere identificare (e isolare) eventuali contagiati che sono positivi (e a loro volta contagiosi) senza saperlo».