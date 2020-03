Migliora la curva dei positivi al Coronavirus in Lombardia, all’interno di un quadro che restituisce comunque ancora numeri alti di contagio. L’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha comunicato nella solita conferenza stampa che i nuovi casi di positività nella Regione sono 2.409, per un totale di 37.298. Un trend in negativo rispetto a ieri, considerando che nella giornata del 26 marzo il dato era +2543 ( quindi -137). In crescita però i decessi: in 24 ore si sono contate altre 541 vittime, contro le 387 registrate ieri (+154). Il bilancio totale sale così a 5.402. I pazienti in terapia intensiva sono 1.292: + 29 rispetto alla giornata di ieri (ieri il trend era +27). Gli ospedalizzati sono in tutto 11.137 (+456 rispetto a ieri). I dimessi sono 8.001 (ieri erano 7.800).