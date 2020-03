Altri cinque Comuni calabresi diventano “zone rosse”. Secondo quanto riporta “Lagazzettadelsud.it”, dopo l’esito dei tamponi eseguiti su tutti gli ospiti e sul personale presso il centro per anziani Salus di Chiaravalle Centrale, la presidente della Regione, Jole Santelli ha firmato un’ordinanza che dispone la “chiusura” di Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita, tutti in provincia di Catanzaro. Possono transitare in ingresso e in uscita dai singoli territori comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività riguardanti l’emergenza, nonché gli esercenti delle attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale e fermo restando la limitazione della presenza fisica del personale per quanto strettamente indispensabile.