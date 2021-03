“Il resto del 2020 non è stato normale; prima riusciamo a farlo capire, prima le persone riusciranno a prepararsi. Pian piano con i vaccini le cose andranno meglio e la prossima estate i numeri di morti e contagiati torneranno a diminuire. Ma non torneremo alla normalità fino a che il virus non sarà eliminato a livello globale”.

Queste le parole del proprietario di Microsoft, Bill Gates, rilasciate ai microfoni di “CNBC” in merito alla pandemia di Coronavirus.