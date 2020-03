Ieri è scoppiata la protesta in vari istituti penitenziari d’Italia per l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta “La Gazzetta di Modena” anche a Modena è scoppiata la rivolta nel carcere “Sant’Anna”, alcuni detenuti hanno provato la fuga, ma sono stati fermati. Poi la scoperta di 6 carcerati che sono morti per ingestione di farmaci e altri 4 che si trovano in rianimazione all’ospedale “Policlinico”. Le sei morti sarebbero legati all’abuso di sostanze oppioidi, l’altro di benzodiazepine, saccheggiati nell’infermeria del carcere.