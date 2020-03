Un altro medico positivo al coronavirus all’ospedale Cervello di Palermo. Lo segnala la Fials-Confsal di Palermo. Secondo quanto riporta “Gds.it2, si tratta di un medico di Ostetricia tornato dalle ferie, per disposizione della direzione sanitaria è tornato in servizio e dopo 4 giorni è risultato positivo. «Questo è stato possibile – spiega Munafò – perché il Dl 18 del 17 marzo, all’articolo 7 prevede che tutti i cittadini che rientrano da ferie o altro devono rimanere in quarantena, ma se sono sanitari asintomatici possono tornare in servizio senza quarantena. Questi sono i risultati. La Fials nazionale ha chiesto la modifica di questa norma scellerata e non supportata da nessuna certificazione scientifica». Il sindacato rivela anche che «trasgredendo l’ordinanza del presidente Musumeci, al Cervello intanto non si procede a rilevare i tamponi per tutto il personale sanitario». Scatta quindi la denuncia dei lavoratori della Sanità contro il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza da parte delle aziende ospedaliere e delle Asp. La Fials ha distribuito dei moduli che andranno controfirmati dai dipendenti in modo da segnalare alle autorità ogni violazione delle regole a partire dall’assenza dei dispositivi di sicurezza fino al controllo sulla salute dei lavoratori stessi. La denuncia è sottoscritta anche dal segretario provinciale della Fials, Enzo Munafò. «Vogliamo essere fiduciosi che il presidente Conte raccolga il nostro appello e modifichi velocemente l’art. 7 del suo decreto», conclude Munafò.