Il sindaco di Salemi Domenico Venuti, ha annunciato su Facebook l’aumento dei casi di Coronavirus nel trapanese. Ecco quanto si legge:

“Registriamo altri due casi a Salemi. Anche in questo caso l’ambito è circoscritto al focolaio già conosciuto. Il totale dei contagiati sale a 24. Siamo in una fase delicata: l’attenzione resta altissima perchè è importante bloccare il diffondersi del virus. Per questo motivo – ha aggiunto il primo cittadino – torno a sottolineare l’importanza della quarantena per chi è entrato in contatto con una persona contagiata. La quarantena è una delle armi fondamentali per impedire la circolazione del virus. Un’altra sottolineatura importante riguarda i tamponi: la corsa spasmodica a questo tipo di esame, senza avere prima consultato il proprio medico, non contribuisce a risolvere la situazione. Chiunque ritenga di avere avuto contatti con una persona contagiata deve mettersi in autoisolamento preventivo e contattare il proprio medico che saprà consigliare tempi e modalità di intervento. Fondamentali, infine, l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento fisico: accorgimenti che devono entrare nella nostra vita quotidiana”.