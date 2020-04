Altri due casi di Coronavirus ad Altofonte. A comunicarlo il sindaco del comune parchitano Angela De Luca con un post su Facebook. “A malincuore devo comunicarvi che abbiamo altri 2 nuovi casi di positività al Covid-19 in paese”, ha scritto il primo cittadino di Altofonte. Le due persone sono ricoverate in un ospedale di Palermo e si troverebbero, secondo quanto riferisce il sindaco, in discrete condizioni. “Alla famiglia di uno dei due ricoverati i tamponi sono risultati negativi, si resta in attesa dell’effettuazione dei tamponi e del risultato anche sull’altra. Nessuna delle due famiglie era precedentemente in quarantena e ciò vuol dire che non sono esclusi ulteriori contagi. Tutti siamo in grave pericolo, ma non per colpa degli altri, ma solo ed esclusivamente per colpa nostra. Uscire solo se necessario, evitare di fermarsi a chiacchierare, indossare mascherina o qualsiasi cosa copra naso e bocca, indossare guanti o lavarsi spesso le mani. Non tollererò atteggiamenti che non sono in linea con le direttive del governo o della regione ed ho comunicato ai carabinieri e alla polizia municipale di inasprire i controlli e le eventuali sanzioni. Con tutta la buona volontà, non capisco il senso di uscire ogni giorno quando sapete che potete contagiare la vostra famiglia”.