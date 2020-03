Un’altra vittima di Covid-19 a Caltagirone. Secondo quanto riporta “Cataniatoday.it”, si tratta di una donna di 72 anni, originaria di Mascalucia, che era stata ricoverata in terapia intensiva presso l’ospedale Gravina di Caltagirone, per insufficienza respiratoria. La paziente, risultata positiva al test per il Covid-19, era affetta da altre patologie croniche. E’ il terzo decesso nell’ospedale calatino. Nei giorni scorsi, a perdere la vita erano stati un uomo di Caltagirone ed un uomo originario di Sciacca