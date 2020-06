Nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, si tratta di tre positivi asintomatici registrati alla Sibeg di Catania. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” su 140 test sierologici sono risultati 3 positivi. L’Asp di Catania ha fatto eseguire i tamponi, i cui risultati saranno noti tra due giorni. La fabbrica è aperta, è stata disposta ed eseguita l’ulteriore sanificazione del sito e stanno per essere eseguiti altri 100 test sierologici, un centinaio di dipendenti che non li avevano ancora fatti, e che saranno rieseguiti nei prossimi 15 giorni.