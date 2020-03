«L’emergenza Coronavirus in Africa è preoccupante». A dirlo, come riportato dall’Ansa, è la direttrice regionale dell’Oms per l’Africa, Matshidiso Rebecca Moeti: «C’è un’evoluzione drammatica dell’epidemia, con un aumento geografico del numero dei Paesi e del numero dei contagiati. Da alcuni giorni ci sono 39 Paesi con circa 300 casi giornalieri, per un totale di 2.234 casi». La dottoressa ha infine parlato della difficoltà di intraprendere misure di isolamento: «C’è una vita comunitaria molto forte, dobbiamo trovare altre metodologie igieniche per minimizzare la propagazione dell’epidemia».