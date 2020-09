L’emergenza Coronavirus continua in Sicilia, in particolare a Salemi dove secondo quanto riporta “Gds.it” ci sono 16 nuovi positivi in un centro anziani. A rendere nota la situazione è stato il sindaco del Comune, Domenico Venuti, di seguito le sue parole: “Dai controlli effettuati presso la struttura comunità alloggio per anziani sono emersi parecchi casi positivi – spiega -. In tutto sono 16, di cui 11 risalenti alla struttura e altri 5 collegati ad ambiti familiari ma comunque legati a questa struttura stessa. Stiamo prendendo tutte le precauzioni, si sta provvedendo al trasferimento degli unici 3 soggetti che presentano sintomi presso la struttura Covid di Mazara del Vallo. “Sto provvedendo ad emanare un’ordinanza con la quale sarà vietato l’ingresso a tutte le comunità alloggio e simili, quindi quelle per anziani e per disabili, da parte dei familiari. Questa ordinanza verrà emessa a breve. La situazione rischia di degenerare, già è abbastanza seria. Il tempo è scaduto, è tempo di comportamenti assolutamente responsabili da parte di tutti”.