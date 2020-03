L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste dal decreto del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Palermo Today” in una taverna alla Zisa la gente continuava a giocare a carte, a bere avvolti in una cappa di fumo. Fortunatamente sono intervenuti i carabinieri e hanno denunciato 9 persone dai 27 ai 70 anni, che dovranno rispondere per l’inosservanza dei provvedimenti anti Coronavirus.