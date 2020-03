Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia. Secondo quanto riporta il “Gds.it” al carcere di Trapani, Pietro Cerulli, sono state negate le visite ai parenti dei reclusi. Circa trenta parenti dei detenuti non sono potuti entrare per la consueta visita, vista l’emergenza Coronavirus. Anche qui è scoppiata la protesta delle famiglie che fuori dal carcere che hanno montato alcuni striscioni con scritto: «Diritto per i detenuti anche loro sono umani Covid19» e ancora «Amnistia e indulto per tutti» e infine «Paura coronavirus carceri sovraffollati libertà per tutti». Gli agenti della polizia penitenziaria hanno poi riportato la calma fuori la struttura.