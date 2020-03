L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato tre nuove sperimentazioni cliniche su farmaci per il trattamento della malattia Covid-19. Secondo quanto riportato da “Tgcom24”, si tratta di uno studio su 2 farmaci biologici (emapalumab e anakinra), uno su un farmaco già in uso per l’artrite reumatoide (sarilumab) e uno studio con il farmaco tocilizumab, anch’esso in uso per l’artrite, in casi precoci e gravi.