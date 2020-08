Incredibile quanto successo ad Agrigento dove sono state trovate 400 persone in un locale a San Leone senza dispositivi di protezione e naturalmente senza distanziamento sociale.

Secondo quanto riporta “Gds.it” il prefetto di Agrigento Rita Cocciufa ha disposto la chiusura del locale per 5 giorni, come se non bastasse il locale era privo di certificato di agibilità e dato che era un evento danzante non aveva neanche l’autorizzazione del comune. Il titolare oltre a una sanzione di un migliaio di euro è stato anche anche denunciato.