In Germania continua la protesta dei cittadini contro la quarantena imposta dal governo tedesco per arginare la diffusione del Coronavirus. Stando a quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, a Stoccarda diecimila persone in piazza per manifestare contro la restrizione dei diritti costituzionali: l’iniziativa è guidata dai seguaci del “Pensiero laterale” dell’imprenditore Michael Ballweg.