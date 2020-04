I cittadini bagheresi positivi al Coronavirus sono in tutto 25. Lo fa sapere “Palermotoday.it”, secondo cui 4 di questi sono quelli completante guariti. Il sindaco Filippo Maria Tripoli ha fornito l’aggiornamento sulla situazione. “Dei 25 casi – hanno spiegato dagli uffici comunali – 15 sono riconducibili ad un unico primo focolaio il cosiddetto paziente 1 che è guarito (escludendo il non bagherese che era in cura al dipartimento Rizzoli). Il secondo focolaio è la famiglia con i due bambini guariti. Il terzo focolaio è legato al paziente tornato in Sicilia, trovato positivo dopo il tampone. L’Asp ha effettuato 250 tamponi, di cui 100 sono già arrivati i risultati, tra questi solo uno è risultato positivo. Il quarto focolaio è collegato al dipendente dellla RSA di Villafrati per il quale è stato riscontrato positivo anche il coniuge. Il quinto è collegato al cittadino che ha contratto il virus dopo essere entrato in contatto con un familiare che era venuto in visita, ad inizio marzo, dalla Lombardia, poi tornato nella sua regione. Ed infine il sesto focolaio è collegato ad un altro cittadino che ha contratto il coronavirus, per il quale anche la moglie è risultata positiva, e attualmente è ricoverato”. “E’ una situazione tutto sommato contenuta – dice il primo cittadino di Bagheria, Filippo Maria Tripoli – ciò non toglie che noi abbiamo il dovere di seguire le prescrizioni del Governo, dobbiamo continuare a rispettare tutte le disposizioni per contenere la diffusione del covid-19 anche se ci stiamo avvicinando ad una seconda fase di gestione dell’emergenza.