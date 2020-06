Secondo quanto riporta “Ilmattino”, a San Giorgio a Cremano c’è un caso di un 17enne positivo al Coronavirus, il più giovane in assoluto dall’inizio della pandemia. E gli amici sono finiti in isolamento mentre c’è preoccupazione per la movida.

Il diciassettenne è stato probabilmente contagiato da un parente stretto che aveva sintomi da Coronavirus SARS-COV-2 anche se il tampone per lui, fatto con qualche giorno di ritardo, aveva dato esito negativo. Ora il ragazzo si trova in quarantena domiciliare ma non ha sintomi evidenti, così come una decina di suoi coetanei che aveva frequentato negli ultimi giorni. Il giovane nelle ultime settimane aveva frequentato locali notturni anche nella zona di Portici.

Si interrompe così dopo 48 ore il record della Campania, che aveva fatto registrare giovedì 4 e venerdì 5 giugno nessun nuovo caso positivo al coronavirus. “Cari concittadini, purtroppo oggi abbiamo la notizia di un nuovo positivo: si tratta di un ragazzo”, ha detto spiegato il sindaco Giorgio Zinno, “La centrale epidemiologica comunale ha visto anche oggi lavorare i dipendenti dell’Asl e del Comune per tracciare tutti i contatti e tra essi ci sono molti giovani.