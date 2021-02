Come si legge su “Notizie.it” l’aver istituito la zona gialla in gran parte dell’Italia, preoccupa molto gli esperti. Il timore è che il virus riprenda a circolare in forma massiccia. Osservando gli indici Rt delle regioni, sarebbero dieci quelle che corrono maggiormente il rischio di entrare nella zona a rischio alto (da attuale moderato).

Si tratta in particolare di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, Puglia, Lazio e Abruzzo. Tutti territori che attualmente hanno un indice di contagio inferiore a 1, cosa che gli ha permesso di entrare nella fascia gialla, ma che gli esperti temono possano regredire in breve tempo.

Secondo il consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi servirebbe istituire la zona rossa in tutta Italia perché “febbraio e marzo saranno i mesi più difficili“. Soprattutto per la campagna vaccinale, che dovrà prevedere migliaia di somministrazioni e che richiederebbe un’organizzazione di tipo militare che a suo dire ancora non c’è.