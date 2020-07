Paura negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta “Gds.it”, un’adolescente è morta per Covid-19 due settimane dopo aver partecipato a una funzione in chiesa dove erano presenti circa un centinaio di persone. Carsyn Leigh Davis, 17 anni di Fort Myers, il mese scorso era alla cerimonia, senza indossare la mascherina. Adesso si teme per un eventuale focolaio.