Intervenuto ai microfoni di “TeleBlu”, Ninni Corda, direttore dell’area tecnica del Foggia, è tornato sulla pesante sconfitta di Avellino. Ecco le sue parole:

«Sono molto arrabbiato perché si può perdere così ma con un atteggiamento diverso. È subentrata forse un po’ di presunzione nelle ultime partite. Dal punto di vista delle motivazioni è stato un passo indietro. È stata la partita più brutta quella contro l’Avellino e anche il mister si è molto arrabbiato. Quando si perdono partite così contro una squadra dove c’è rivalità tra le tifoserie mi fa arrabbiare ancora di più. Scoramento non lo penso affatto. La cosa positiva è che giochiamo subito e sicuramente ci sarà una reazione con una partita di carattere e grinta. Abbiamo dimostrato che possiamo vincere anche con squadre più forti di noi. All’andata non abbiamo fatto una brutta prestazione. È mancata anche l’attenzione che ci ha fatto fare una brutta figura.





Non entrare in partita davanti alle telecamere della RAI non è stato molto bello. Tutti i giocatori sono responsabili dopo questa brutta prestazione soprattutto i più grandi. Di Stasio non ha colpe anzi aveva una spalla che non stava bene e ha voluto giocare lo stesso. L’ambiente non deve essere cupo ma si deve responsabilizzare perché indossano una maglia gloriosa come quella del Foggia. I giocatori devono prendersi le loro responsabilità soprattutto quando si indossa una maglia in una piazza come Foggia».