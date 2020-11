Tra le misure di cui si discute in queste ore relative al nuovo DPCM, c’è quella del coprifuoco alle 18 in tutto il territorio nazionale.

Secondo quanto riporta “Fanpage.it”, si tratterebbe di una misura per la quale potrà circolare dopo le 6 di sera solo chi è fuori per lavoro, salute o altre necessità ed emergenze, da comprovare tramite autocertificazione come già succede nelle Regioni che da giorni hanno imposto il coprifuoco.





Tra le altre misure su cui si discute c’è il blocco della mobilità tra Regioni (per cui non sarà più possibile oltrepassare i confini regionali se non per comprovate esigenze), la chiusura dei centri commerciali nei weekend (alcune regioni lo hanno già fatto) e lo stop ai corner giochi nei bar e nelle tabaccherie.