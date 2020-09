Si sono da poco conclusi quattro incontri di Coppa Italia iniziati alle ore 17. La Carrarese ha avuto vita facile contro l’Ambrosiana, società di Serie D: 4-0 per i gialloazzurri con pratica chiusa già dopo nove minuti grazie alle reti di Infantino, Schirò e Rota (nel finale è stato Caccavallo a siglare il definitivo poker). L’Arezzo vince in pieno recupero contro il Pontedera, che in precedenza aveva pareggiato con Piana l’iniziale vantaggio di Belloni: a decidere l’incontro è un gran gol di Cutolo al 94′. Avanza il Catanzaro, vittorioso 2-1 al “Ceravolo” sulla Virtus Francavilla (a segno Casoli e Carlini nel primo tempo dopo l’iniziale vantaggio ospite con Franco); ok anche la Pro Patria sul campo del Livorno, 1-2 firmato Parker e Latte Lath.

Pontedera-Arezzo 1-2 – 53′ Belloni (A), 67 Piana (P), 90+4′ Cutolo (A)

Catanzaro-Virtus Francavilla 2-1 – 31′ Franco (V), 35′ Casoli (C), 45′ rig. Carlini (C)

Livorno-Pro Patria 1-2 – 17′ Parker (P), 49′ Latte Lath (P), 82′ Gonnelli (L)

Carrarese-Ambrosiana 4-0 – 2′ Infantino, 7′ Schirò, 9′ Rota, 86′ Caccavallo