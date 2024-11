Coppa Italia Serie C: Perugia sconfitto, passa l’Arezzo per 1-2. Vicenza-Rimini ai tempi supplementari

Terminano i 90′ nei campi dei match valevoli per la Coppa Italia Serie C:

Vicenza-Rimini 1-1. E’ un match equilibrato fin dai primi minuti di gioco. Il Rimini prova a fare la partita ma è il Vicenza a prendere campo. Sono, infatti, i padroni di casa a passare in vantaggio: rete di Capone che al 32′ sblocca la gara. Nella ripresa la riprende Cinquegrano, il match va ai tempi supplementari.

Perugia-Arezzo 1-2. Super Ogunseye nei primi 45′. L’attaccante degli ospiti è in forma smagliante e riesce a mettere costantemente in difficoltà la difesa avversaria. Ogunseye, infatti, al 14′ e al 17′ realizza la doppietta che permette ai suoi di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa il gol della bandiera lo sigla Matos al 90′.