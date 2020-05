Anche la Serie C, così come la Serie A, potrebbe tornare in campo con la Coppa Italia a fare da antipasto al campionato. Come riporta il Corriere dell’Umbria, la data possibile per la finale tra Juventus U23 e Ternana dovrebbe essere quella del 18 giugno.

Resta da stabilire se rimarrà invariato il format – che prevede l’assegnazione del trofeo con gara di andata e ritorno – oppure se si opterà per la soluzione della finale secca in campo neutro.

L’esito della coppa interessa anche Pistoiese e Vibonese, rispettivamente all’undicesimo posto nei gironi A e C e al momento escluse dai playoff.