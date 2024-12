Coppa Italia: Sassuolo umiliato a “San Siro”, il Milan vince 6-1 e passa il turno

Tutto facile per il Milan a San Siro. Gli uomini di Fonseca, nel match valevole per l’accesso ai quarti di finali di Coppa Italia, affrontano il Sassuolo di mister Grosso. il match si sblocca al 12′: passaggio in profondità di Reijnders per Chukwueze che arriva a tu per tu con Satalino e insacca alle sue spalle. Raddoppia Rejinders 17′ con un destro secco dal limite dell’area.

Il Milan cavalca il momento positivo e al 21′ arriva il 3-0: Abraham gira all’accorrente Chukwueze sulla destra, che tutto libero fa partire un tiro verso la porta ospite e insacca ancora, è doppietta per lui. In rete anche Leao: anche lui ha gioco facile a infilare la difesa ospite e Satalino. Nella ripresa, si uniscono alla festa anche Calabria e Abraham, la rete della bandiera per il Sassuolo e di Mulattieri.