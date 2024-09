Coppa Italia, Napoli-Palermo: il club rosanero omaggia Maradona

Oggi, il Palermo si trova a Napoli per una sfida cruciale di Coppa Italia in programma questa sera. La partita promette emozioni intense, con i rosanero pronti a sfidare una delle squadre più prestigiose del panorama calcistico italiano. Il club siciliano è determinato a dare il massimo per continuare il proprio cammino in questa competizione e regalare soddisfazioni ai propri tifosi.

Prima della gara, però, la squadra ha voluto rendere omaggio a un’icona del calcio mondiale e simbolo eterno di Napoli: Diego Armando Maradona. Attraverso i propri canali social, il Palermo ha pubblicato una clip emozionante che ha subito catturato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio. Nel video si vedono Morgan De Sanctis, direttore sportivo del Palermo ed ex portiere, e Giulio Migliaccio, ex giocatore e ora dirigente del club, fare visita ai celebri Quartieri Spagnoli, un luogo profondamente legato alla memoria del Pibe de Oro.

I due dirigenti hanno voluto omaggiare Maradona donando una maglia rosanero, un gesto simbolico e significativo che unisce idealmente il Palermo e Napoli attraverso il ricordo di un campione che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di milioni di persone. La maglia rosanero è stata lasciata sotto il murales che ritrae Maradona, situato proprio nei Quartieri Spagnoli, ormai diventato un vero e proprio luogo di pellegrinaggio per tutti gli amanti del calcio.

