Coppa Italia. Napoli-Palermo, Di Napoli: «Rosa motivati, loro obiettivo è tornare in Serie A»

Il doppio ex di Napoli e Palermo e allenatore Arturo Di Napoli a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, si è espresso in vista del match di Coppa Italia tra Napoli e Palermo.

«“Il Napoli ha la rosa per poter fare cambi e il turn over è necessario per dare continuità e condizione a chi gioca poco o di meno. I tanti nuovi che scenderanno in campo questa sera possono dimostrare già questa volta di poter essere importanti, nella stagione, per Conte e per la squadra. C’è curiosità di vedere un po’ tutti i calciatori. Il Palermo sono certo che sarà molto motivato nell’affrontare una big come il Napoli. Tecnicamente, è ovvio, la trasferta appare proibitiva, ma nel calcio 1+1 non fa 2, per cui il Napoli deve stare attento. I rosanero hanno un allenatore molto bravo come Dionisi, che sa far giocare le proprie squadre. Il loro obiettivo è tornare in serie A, la categoria che merita la città. Il Napoli è da scudetto? Conoscendo Conte, che è molto esigente con se stesso, con la squadra e con la società, è impensabile pensare che sia venuto a Napoli senza puntare al massimo. Nel cuore del mister, insomma, c’è questo pensiero, è un vincente per natura e quindi…».