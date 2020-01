Novanta minuti non sono bastati per decretare la semifinalista della Coppa Italia tra Milan e Torino. I rossoneri nel primo tempo erano andati in vantaggio con Bonaventura e i granata avevano pareggiato con Bremer. Nella ripresa poi, prima la squadra di Mazzarri si è portata in vantaggio con la doppietta di Bremer, e poi, proprio nei minuti di recupero. Calhanoglu ha pareggiato i conti. Si va ai supplementari.